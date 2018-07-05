Россиян признали неэффективными работягами

Россиян снова признали неэффективными работягами

Организации экономического сотрудничества и развития представила доклад за 2017 год. Судя по документу, россияне в среднем потратили на работу 1980 часов, что на шесть часов большем, чем в 2016 году, сообщает «РБК». В рейтинге страна заняла пятое место.

Однако Россия осталась аутсайдером по уровню эффективности. В списке качества страна оказалась на низкой строчке — 9 место с конца.

Главными трудоголиками стали мексиканцы (2257 часов), жители Коста-Рики (2179 часов) и граждане Южной Кореи (2024 часов). В десятку самых работающих стран мира также попали Чили, Польша, Израиль, Латвия и Португалия.