Госдума рассказала, какая у депутатов пенсия

Госдума опубликовала на своём сайте данные о зарплате и пенсии депутатов, сообщает RT.com. Отмечается, что в 2018 году зарплата составляет 399 тысяч рублей в месяц.

«В соответствии с законодательством среднемесячная заработная плата депутата ГД в 2018 году составляет 399,3 тысяч рублей до уплаты подоходного налога», — говорится в сообщении на сайте Госдумы. Там также уточняется, что «на руки» депутат Госдумы в среднем получает 347,4 тысяч рублей.

При этом размер пенсии составляет 46 тысяч рублей.

«Пенсионное обеспечение депутата ГД составляет 46 тысяч 626 рублей при исполнении обязанностей от пяти до десяти лет и 63 тысяч 581 рубль при исполнении обязанностей десять лет и более», — уточняется в сообщении.

Кроме того, денежное вознаграждение депутата, от которого исчисляется доплата к пенсии, с учётом индексаций в 2018 году составляет 84 тысяч 774 рубля.