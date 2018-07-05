​Почти 40 процентов сургутян работают в духоте

Портал по поиску работу Зарплата.ру провел опрос среди жителей города Сургута и выяснил, что почти 40 процентов опрошенных не знаю о том, что существуют нормы температурного режима в рабочих помещениях, согласно которым по нормам СанПиН летом температура в рабочем помещении должна быть не выше 23-25 градусов. Об этом знают более половины опрошенных – 53 процента. В свою очередь 30 процентов сургутян отметили, что никогда о таком не слышали. Только 8 процентов признались, что им о нормах рассказывал сам работодатель.

Каждый седьмой назвал температуру на рабочем месте комфортной. 38 процентов горожан в целом довольны микроклиматом в офисе, хотя иногда и бывает душно. 8 процентов опрошенных мерзнут из-за включенных кондиционеров, а 39 процентов, наоборот, работают в невыносимой жаре.

Большинство – 61 процент – признались, что их начальство никогда не сокращало рабочий день летом из-за высокой температуры в помещении, хоть это и предусмотрено законодательством. 32 процента сургутян не видят в этом необходимости. И только 7 процентов опрошенных рассказали, что руководство их компании действительно сокращает рабочий день, как это предусмотрено нормами.