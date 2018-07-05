​В спортучреждениях Сургута нарушается пожарная безопасность, антитеррористическая защищенность и санэпидтребования

Прокуратура Сургута отчиталась по результатам проверки муниципальных учреждений физкультуры и спорта, которые прошли в апреле и мае этого года.

Как сообщила СИА-ПРЕСС старший помощник прокурора ХМАО – Югры Инга Снаткина, это была «плановая проверка по поручению Генпрокуратуры».

Ведомство выявило в девяти муниципальных учреждениях физкультуры и спорта Сургута ряд нарушений по пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и санитарно-эпидемиологическим требованиям. К дисциплинарной ответственности привлекли виновных должностных лиц.

Сообщить названия самых небезопасных по результатам проверки учреждений, в прокуратуре по Сургуту отказались.

Это уже второй случай, когда сургутян оставляют в блаженном неведении: ранее Пожнадзор также отказался назвать торговые центры с наибольшим количеством нарушений.