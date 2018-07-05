​В Сургуте прошла общественная приемка четырех благоустроенных дворов

Исполняющий обязанности главы Сургута Алексей Жердев, руководитель управляющей компании «ДЕЗ ВЖР» Вячеслав Чураков и представители департамента городского хозяйства и общественности города проинспектировали четыре благоустроенных двора у домов 1, 3, 5 и 7 по улице Майской.

«В этом году в рамках проекта «Комфортная городская среда» запланировано благоустройство 14 дворовых территорий на сумму порядка 67 миллионов рублей, из них: 33 миллиона выделено из городского бюджета, 23 млн. рублей поступило из бюджета округа и 10 млн. рублей — деньги федерального бюджета. Плюс 10% — добровольный взнос жильцов многоквартирных домов, прилегающих к территориям благоустройства», — отмечает Алексей Жердев.

Кроме того, исполняющий обязанности главы заявил, что проделана половина работ, запланированных на 2018 год. До конца лета администрация планирует окончить процесс.