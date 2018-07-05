Жителей округа просят помочь установить личность найденного в Югорске трупа

Следователи пытаются установить личность женщины, тело которой обнаружено 7 мая в Югорске в лесном массиве, расположенном за виадуком в районе пересечения дорог улиц Киевская и Дубинина.

Как отмечает ведомство, видимых признаков насильственной смерти на теле погибшей не выявлено.

Приметы: худощавого телосложения, рост 160 см, 35-36 размер стопы, волосы седые длиной около 20 см, вьющиеся. На теле шрамов, родимых пятен и татуировок не имеется.

Одежда: платье черного цвета в белый горошек с узорами в виде цветов розового цвета.

При наличии информации, способствующей установлению личности погибшей, следователи просят сообщать об этом по телефонам 8 (34675) 77715, 77739, 77774, 77743, сот. 8-922-256-91-09, 8-922-400-33-37.

На фото изображен возможный прижизненный облик женщины.