​Трех жителей Сургутского района поместили в тубдиспансер по решению суда

Трое жителей Сургутского района с заразной формой туберкулеза уклонялись от лечения.
Для того, чтобы остановить распространение заболевания, через суд их принудительно поместили в тубдиспансер.
Трое жителей Сургутского района с заразной формой туберкулеза уклонялись от лечения.
Для того, чтобы остановить распространение заболевания, через суд их принудительно поместили в тубдиспансер.
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