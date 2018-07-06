Большинство россиян считают, что ЕГЭ ухудшил качество знаний школьников

ВЦИОМ выяснил, что большинство россиян (77 процентов) считают, что ориентирование учеников только на решение тестов ухудшило качество их знаний.

При этом 57 процентов респондентов отметили, что благодаря ЕГЭ одаренные ученики из регионов получили возможность поступить в престижные вузы страны.

71 процент опрошенных считает, что ЕГЭ, как проверка знаний — простая формальность.

Мнения по поводу подготовки к ЕГЭ разделились: 42 процента респондентов с детьми школьного возраста не удовлетворены подготовкой к экзамену, 40 процентов считают наоборот.