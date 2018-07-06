Жители Таджикистана русифицируют свои фамилии

Тысячи жителей Таджикистана возвращаются к русскому варианту написания фамилий и отчеств с использованием суффиксов «-вич» и «-ов (-ев). Об этом сообщил ответственный сотрудник Комитета по языку и терминологии при правительстве республики Абдурахим Зулфониён.

Эксперты поясняют эту тенденцию тем, что русификация фамилий якобы может стать способом решения проблем с российской полицией и работодателями, которые утверждают, что иногда они не могут отличить таджикские имена от фамилий.

Однако среди желающих поменять паспорта немало депортированных или выдворенных из России граждан Таджикистана.