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Жители Таджикистана русифицируют свои фамилии

Тысячи жителей Таджикистана возвращаются к русскому варианту написания фамилий и отчеств с использованием суффиксов «-вич» и «-ов (-ев). Об этом сообщил ответственный сотрудник Комитета по языку и терминологии при правительстве республики Абдурахим Зулфониён.

Эксперты поясняют эту тенденцию тем, что русификация фамилий якобы может стать способом решения проблем с российской полицией и работодателями, которые утверждают, что иногда они не могут отличить таджикские имена от фамилий.

Однако среди желающих поменять паспорта немало депортированных или выдворенных из России граждан Таджикистана.


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05 июля в 13:48, просмотров: 724, комментариев: 0


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