​Правительство Югры будет помогать НКО сразу после их регистрации

Правительство Югры внесло изменения в закон о поддержке НКО. Раньше на региональную помощь могли рассчитывать зарегистрированные организации, действующие не менее года. Теперь с учетом поправок, представители некоммерческого сектора могут получить субсидию от округа с момента регистрации.

Югорские парламентарии считают, что такие меры будут способствовать развитию молодых НКО и повысят качество их социального продукта. С их мнением солидарны и общественники.

«Это безусловно позитивная тенденция. На ранних этапах многие организации сталкиваются с тем, что их идеи нереализуемые из-за банального отсутсвия средств и возможности претендовать на гранты и субсидии, – рассказала корреспонденту siapress.ru замдиректора АНО ДО «Агенство инновационных решений «Среда развитии» Елена Аникина. – Учитывая строгий действующий уровень отчетности, я считаю не стоит переживать о том, что непроверенное НКО может потратить выделенные бюджетом средства не по назначению».

Кроме того, по обновленному закону общественники смогут получить микрозаймы и поручительства и предоставлять социальные услуги наравне с представителями бизнеса. Принятие проекта создаст благоприятные условия для развития сферы образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, а также увеличит потенциал предоставления соцуслуг некоммерческими организациями.