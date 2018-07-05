С 6 по 9 июля часть улицы 30 лет Победы в Сургуте будет перекрыта. Изменятся маршруты автобусов // СХЕМА

С 6.00 6 июля до 6.00 9 июля на участке улицы 30 лет Победы от проспекта Ленина до улицы Сибирской будет перекрыто движение. Данная мера связанна с ремонтом инженерных сетей, отмечает пресс-служба департамента городского хозяйства.

На время перекрытия изменятся маршруты городских автобусов. Движение будет проходить в объезд по следующим схемам:

- № 2 с ул. Маяковского по ул. 50 лет ВЛКСМ, пр. Ленина, б-ру Свободы;

- № 3 с пр. Ленина по ул. Островского, пр. Мира, ул. Маяковского, ул. 50 лет ВЛКСМ, пр. Ленина и далее по маршруту;

- № 5 с б-ра Свободы по пр. Ленина, ул. Университетская, ул. Юности, ул. 30 лет Победы и далее по маршруту;

- № 5А с ул. Маяковского по ул. 50 лет ВЛКСМ, пр. Ленина, б-ру Свободы;

- № 6 с пр. Ленина по ул. Островского, пр. Мира, ул. Маяковского и далее по маршруту;

- № 7 с б-ра Свободы по пр. Ленина, ул. Островского, пр. Мира, ул. Пушкина и далее по маршруту;

- № 8 с ул. Майская по ул. Островского, пр. Мира, ул. Пушкина и далее по маршруту;

- № 10 с ул. 30 лет Победы по ул. Маяковского, ул. 50 лет ВЛКСМ, пр. Ленина, б-ру Свободы в прямом и обратном направлениях;

- № 23 с ул. 30 лет Победы по ул. Сибирская, ул. Университетская, пр. Ленина и далее по маршруту;

- № 30 с ул. 30 лет Победы по ул. Сибирская, ул. Рабочая, пр. Ленина в прямом и обратном направлениях;

- № 31 с б-ра Свободы по пр. Ленина, ул. Рабочая, ул. Сибирская, ул. 30 лет Победы в прямом и обратном направлениях;

- № 34 с пр. Ленина по ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Маяковского, ул. 30 лет Победы в прямом и обратном направлениях;

- № 40 с пр. Ленина по ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Маяковского, ул. 30 лет Победы и далее по маршруту;

- № 69 с ул. 30 лет Победы, по ул. Маяковского, ул. 50 лет ВЛКСМ, пр. Ленина и далее по маршруту;

- № 96 с ул. 30 лет Победы по ул. Сибирская, ул. Университетская в обратном направлении с пр. Ленина по ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Маяковского, ул. 30 лет Победы;

- № 114 с б-ра Свободы по пр. Ленина, ул. Университетская, ул. Юности. ул. 30 лет Победы; обратно с ул. 30 лет Победы по ул. Сибирская, ул. Университетская, пр. Ленина, б-ру Свободы;

- № 116 с ул. 30 лет Победы по ул. Сибирская, ул. Университетская, пр. Ленина, б-ру Свободы и далее по маршруту;

- № 117 с б-ра Свободы по пр. Ленина, ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Маяковского, ул. 30 лет Победы в прямом и обратном направлениях.