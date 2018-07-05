​В Сбербанке рассчитали долю совершенных детьми киберпреступлений и оценили возможный ущерб Российской экономике от киберпреступлений

10% киберпреступников в мире являются несовершеннолетними в возрасте 14-15 лет, а 90% киберпреступлений и хакерских атак совершается молодыми людьми в возрасте до 20 лет, выяснили в Сбербанке.

О том, что киберпреступники становятся моложе, заявил журналистам зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, представляя журналистам посвященное киберугрозам исследование банка и его профильной "дочки" в сфере кибербезопасности Bi.Zone. "Возраст киберпреступников молодеет. Около 10% с хвостиком киберпреступников имеют достаточно юный возраст - 14-15 лет", - отметил он.

Кузнецов добавил, что 85-90% кибермошенников и киберпреступников в мире - это молодые люди не старше 20 лет. По его мнению, государство должно жестко наказывать за киберпреступления. Количество киберпреступлений растет, и злоумышленники, объединяясь в группировки, работают эффективно, сообща и оперативно, опережая реакцию мирового сообщества и все время оказываясь на шаг впереди", - говорится в исследовании Сбербанка и Bi.Zone.

По данным Всемирного экономического форума, общие потери от киберпреступлений и хакерских атак в 2017 году составили $1 трлн и, если ничего не предпринять, через несколько лет могут достигнуть $8 трлн, указывают авторы исследования. Несмотря на то что киберпреступники постоянно изобретают новые схемы атак и находят новые уязвимости, киберполицейских пока фактически нет и это сейчас международная проблема, констатировал Станислав Кузнецов.

"Отрасль кибербезопасности в мире, наверное, одна из самых выделяющихся в сторону наличия большого количества вакантных мест. С кадрами в этом направлении большой-большой дефицит", - отметил он. По словам зампреда правления, специалиста в сфере кибербезопасности сейчас достаточно сложно найти на рынке и существует большая проблема с образованием в этой сфере. "Летом прошлого года Сбербанк заключил соглашения с семью ведущими вузами страны для того, чтобы мы оказывали помощь кафедрам в подготовке кадров", - рассказал зампред правления банка.

Кроме того, в Сбербанке оценили возможный ущерб российской экономике от кибермошенников. В 2018 году он может составить 1,1 триллиона рублей, заявил журналистам зампред Сбербанка Станислав Кузнецов. В ноябре 2017 года Кузнецов оценивал средние ежегодные потери Российской экономики от кибератак в 600-650 миллиардов рублей.

"По итогам 2018 года ущерб российской экономике может составить 1,1 триллиона рублей. Ущерб мировой экономике может достигнуть около 1,5 триллиона долларов", - сказал Кузнецов. При этом он добавил, что к 2022 году при сохранении данного тренда эта цифра может достигнуть не менее 8 триллионов долларов. При этом, по словам Кузнецова, эти цифры не отражают действительной картины: количество известных киберпреступлений составляет не более 20%. Из-за этого реальный ущерб от кибератак оценить практически невозможно, отметил он.

Вместе с тем, в Сбербанке посетовали, что возраст кибермошенников стремительно снижается. "Мы сделали вывод, что кибербезопасность стремительно молодеет - 40% преступлений, к сожалению, уже совершается школьниками в возрасте 14-15 лет", - добавил топ-менеджер. "Нам представляется, что сегодня 85-90% кибермошенников и киберпреступников - в районе не более 20 лет с небольшим", - заключил Кузнецов.