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​В работе Международного конгресса по кибербезопасности принимают участие представители более 50 стран мира

5 июля 2018 года, Москва — сегодня открывается первый Международный конгресс по кибербезопасности, в его работе примут участие более 2200 делегатов из 51 страны мира. Это первое мероприятие такого уровня и масштаба, посвященное теме кибербезопасности и противодействия кибепреступности.

В деловой программе конгресса панельные дискуссии и сессии, посвященные важнейшим вызовам киберпространства. В них примут участие представители федеральных органов власти РФ, руководители крупнейших российских и иностранных компаний, вендоры продуктов и услуг кибербезопасности, признанные эксперты в этой области.

Среди участников конгресса: Мэн Хунвей, президент Интерпола, Максим Акимов, вице-премьер РФ, Марк ван Задельхоф, гендиректор IBM Security, Пенни Лейн, вице-президент Visa Inc., Мика Лауде, вице-президент Huawei Technologies Co., Троелс Оертинг, глава Центра по кибербезопасности ВЭФ.

Тематические и технические сессии проведут компании: Microsoft, Cisco, Huawei, IBM, Лаборатория Касперского, BI.ZONE, Интерпол.

На конгрессе состоится сессия ВЭФ, на которой будет обсуждаться организация международного сотрудничества как метода борьбы с глобальной преступностью.

В рамках форума Сбербанк совместно с дочерней компанией BI.ZONE представит годовое аналитическое исследование «Threat Zone 17/18: новые вызовы цифрового мира». В исследовании представлен обзор основных направлений действий киберпреступности в прошлом году, прогнозы на ближайшее будущее, а также основные рекомендации по защите от приведенных в исследовании киберугроз:

  • Ущерб экономике РФ в 2018 году составит свыше 1,1 трлн рублей.
  • Ущерб мировой экономике по оценкам ВЭФ составит более 1 трлн долларов США. К 2022 году эта цифра может достигнуть 8 трлн долларов США.
  • Угроза киберпреступлений заняла 3 место в рейтинге Глобальных рисков ВЭФ, уступив лишь климатическому кризису и стихийным бедствиям.
  • Каждая вторая атака приходится на компании финансового сектора.
  • Только 20% атак становятся публичными, в том числе из-за нежелания компаний раскрывать информацию о них.
  • Киберперступность молодеет: от 30-40% преступлений совершается школьниками от 14-16 лет.
  • Более 80% атак используют средства социальной инженерии.
  • Одной из наиболее распространённых киберугроз является деятельность программ-шифровальщиков (в 2017 году от программы WannaCry пострадало более 150 стран).

Помимо аналитики, в отчете собраны реальные примеры и кейсы: описания действующих кибергруппировок и распространенных схем атак, примеры фишинговых писем и вирусных программ, реальный ущерб и последствия от крупных инцидентов. В отличие от других отчетов подобного рода, данное исследование сделано не техническим, а максимально понятным для любого человека.

Международный конгресс по кибербезопасности — глобальный отраслевой форум, организатором которого выступает ПАО Сбербанк при поддержке АНО «Цифровая экономика» и Ассоциации банков России. Проходит с 5-6 июля 2018 года в Конгресс-центре Центра международной торговли.


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Сегодня в 16:41, просмотров: 106, комментариев: 0


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