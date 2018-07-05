​Чемпионат мира по футболу затмил пенсионную реформу

Самым запоминающимся событием прошлого месяца россияне назвали чемпионат мира по футболу. Такие данные приводит «Левада-центр».

Социологи провели опросе и выяснили, что матчи турнира запомнились жителям страны намного больше, чем пенсионная реформа: более 56 процентов респондентов назвали ЧМ-2018 самым запоминающимся событием, в то время как пенсионную реформу – только 31 процент.

Напомним, о планах повышения пенсионного возраста премьер-министр Дмитрий Медведев объявил в день старта чемпионата мира по футболу. После чего 1 июля во многих городах России прошли митинги против такой реформы.