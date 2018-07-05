​Осенью жители Югры увидят документальный спектакль «Я боюсь привыкать к комфорту» // ФОТО

В течение 10 дней 25 участников лагеря документального театра «СЕЛО» создавали спектакль «Я боюсь привыкать к комфорту». Команда из актеров, режиссеров, драматургов, фотографов и просто людей, уставших от городской суеты и ищущих житейской мудрости, жила располагалась в палаточном лагере в югорском селе Елизарово.

Документальная пьеса была написана на основе интервью с местными жителями поселения, их автобиографических рассказах. Кроме общения с героями и сбора материалов, участники прошли лекции и мастер-классы по документальному театру и кино от экспертов, а также устроили премьерный показ спектакля в Елизарово. Осенью команда планирует гастроли по округу.

«Это история о том, как из тебя забирают что-то ненастоящее и сжигают в огне со всеми твоими масками, а потом вытаскивают из глубин твоего сознания родное, настоящее и концентрируют с другими людьми. Концентрат впоследствии дает реакцию с добрым взрывом – спектаклем. Это только начало, взрыв, как ядерный грибок, который будет проникать в сердца людей еще долго, – рассказал корреспонденту siapress.ru фотограф и соавтор проекта Кирилл Меркурьев. – Я люблю воображать о том, что у этого проекта длинное будущее, и все зависит от вселенной. А она в последнее время любит делать подарки».

«Все мы встречали героев, которые что-то изменили в нас. Меня больше всего зацепила история молодого парня. Он выглядит непогодам взрослым, а в глазах читается надлом. Первое впечатление, от встречи – человек не знает ничего дальше алкоголя. Но услышав его историю, я поняла, насколько сильная боль скрывается внутри», - делится автор проекта Мария Саблина.

Благодаря поддержке Фонда президентских грантов и департамента образования и молодежной политики Югры участие в проекте было бесплатным. Ребятам предоставлялось трехразовое питание, спальные мешки и палатки.