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Пенсионная реформа задержит на рынке труда 1,6 миллиона человек

Компании будут вынуждать брать на работу людей старшего возраста

Повышение пенсионного возраста задержит на рынке труда в общей сложности 1,6 миллиона человек, цитирует РБК мнение экономистов Альфа-банка. При этом подавляющее большинство сэкономленных на этом средств будет направлено на улучшение благосостояния пенсионеров.

Для бизнеса реформа может стать нагрузкой, считают в Альфа-банке. Сейчас компании неохотно принимают на работу людей старше 50 лет, и экономисты банка не исключают, что «компании будут вынуждать брать на работу людей старшего возраста». Авторы обзора напоминают о поручении премьера Дмитрия Медведева разработать меры по обеспечению занятости населения предпенсионного возраста.

Годовая экономия от повышения пенсионного возраста для бюджета Пенсионного фонда может составить около 800 миллиардов рублей, и порядка 700 миллиардов рублей потенциальной экономии уйдет на увеличение размера пенсий.

Чистый финансовый эффект пенсионной реформы для бюджета может составить около 100 миллиардов рублей к 2024 году, оценивают в Альфа-банке, называя предложенный сценарий реформы «достаточно жестким» по сравнению с мировым опытом и не исключая движения к «компромиссу» между властью и обществом.

«В данный момент члены правительства говорят о том, что в результате реформы среднемесячная пенсия в 13 тысяч рублей будет повышаться на восемь процентов в год; такой шаг должен позволить стабилизировать коэффициент замещения (отношение пенсии к зарплате. — РБК) примерно на уровне 35 процентов, однако в свою очередь это потребует трат примерно 0,7 триллионов рублей в год к 2024 году и заберет примерно 80 процентов потенциальной экономии Пенсионного фонда от реформы», — пишут экономисты.


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Сегодня в 09:47, просмотров: 87, комментариев: 1


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 10:07
И эти люди будут занимать потенциальные рабочие места молодежи. Кроме того, у «бизнеса» развязываются руки - можно этим людям старшего возраста устанавливать минимальную оплату, заставлять перерабатывать и проч. - ВСЁ РАВНО никуда не денутся. И далее следствие - за счет низкой оплаты труда будет ниже пенсия этих людей в будущем!!!

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