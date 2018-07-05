В Сургуте заключенные начали производить бекон

При лечебно-исправительном учреждении №17 открылся цех по производству копченого бекона. При производстве используют только натуральные ингредиенты без каких-либо добавок.

Упаковывает продукцию аппарат для вакуумирования. Порционные кусочки взвешиваются на весах, сразу распечатывается ценник с указанием даты производства, упаковки и сроками хранения.

Товар сертифицирован, а цена ниже рыночной. Продукция продается во всех магазинах для осужденных исправительных учреждений округа. Производственные службы учреждения рассматривают вариант расширения продукции с целью реализации и для граждан.

На производстве мясного изделия работает одна осужденная колонии поселения при ЛИУ-17 с соответствующим профессиональным образованием.

«Трудоустройство осужденных для нас является первоочередной задачей, особенно тех, у кого имеются иски по исполнительным листам. Поэтому мы рассматриваем все варианты развития производственных мощностей исправительный учреждений уголовно-исполнительной системы округа, — говорит старший инженер отдела организации трудовой занятости спецконтингента УФСИН России по ХМАО – Югре капитан внутренней службы Надежда Скворцова, — Работая на производстве, осужденные обретают трудовые навыки, получают заработную плату, которую могут потратить в магазинах при исправительных учреждениях, либо перечислить родным и близким. Среднемесячная зарплата осужденных УИС округа составляет более десяти тысяч рублей».

Стоит отметить, в колониях поселениях содержатся осужденные к лишению свободы за преступления, совершенные по неосторожности, умышленные преступления небольшой и средней тяжести, а также осужденные, переведенные из исправительных колоний общего и строгого режимов.

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