Госдума окончательно одобрила законопроект, позволяющий родственникам посещать пациентов в реанимации

Госдума приняла законопроект, позволяющий родственникам пациентов посещать их в реанимации.

Таким образом, в случае если больному оказывается стационарная медицинская помощь, то родители и другие члены семьи, а также законные представители смогут посетить пациента.

«Доступ к пациентам в большинстве случаев является жестом доброй воли главного врача. Это вызывает негативную реакцию в обществе и зачастую снижает эффективность лечения пациентов», — говорится в тексте законопроекта.

Ранее этот законопроект поддержало правительство, а самая идея появилась еще в 2016 году. Комментарий главного врача по анестезиологии-реанимации Сургутской клинической травматологической больницы Галины Семеньковой читайте по ссылке.