Игорь Сечин выделил Александру Моору дополнительные средства на соцпроекты в Тюменской области

Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин провел в Центральном офисе Компании в Москве рабочую встречу с временно исполняющим обязанности Губернатора Тюменской области Александром Моором.

По итогам встречи стороны подписали дополнительное соглашение о финансировании в 2018 году социальных проектов Тюменской области, сообщает пресс-служба нефтяной компании. Средства будут направлены на развитие социальной инфраструктуры области, поддержку учреждений здравоохранения, образования, детских домов, общественных организаций коренных народов Севера, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов-нефтяников.

Соглашение о сотрудничестве, предусматривающее взаимодействие сторон в области реализации промышленных, финансовых, инвестиционных и социальных программ, ПАО «НК «Роснефть» и Правительство Тюменской области заключили в декабре 2013 года. В июне 2017 года в ходе XХI Петербургского международного экономического форума ПАО «НК «Роснефть» и Правительство Тюменской области заключили дополнительное соглашение, предусматривающее сотрудничество в области импортозамещения и оказание поддержки в 2017 году социальным проектам в регионе.

Компания с 2014 года успешно реализует инвестиционный проект развития группы Уватских месторождений, стабильно увеличивает объемы нефтедобычи, обеспечивает поступления значительных сумм налогов в консолидированный бюджет области, наращивает объем инвестиций в проект и создает новые рабочие места. ООО «РН-Уватнефтегаз», ключевое Общество Группы «Роснефть», работающее на Уватских месторождениях, в 2017 году добыло более 9,5 млн тонн нефти и перечислило в бюджет области более 8 млрд рублей налоговых платежей.

НК «Роснефть» активно способствует развитию местных предприятий, привлекая их в качестве поставщиков и подрядчиков в рамках закупочных процедур компании. С 2015 года с предприятиями Тюменской области заключены договоры на поставку материально-технических ресурсов, выполнение работ и оказание услуг на общую сумму около 118 млрд рублей. В настоящее время 239 организаций области имеют действующую аккредитацию на участие в закупочных процедурах ПАО «НК «Роснефть», из них 187 – субъекты малого и среднего предпринимательства.