​Безработные мамы Югры могут получить 100 тысяч рублей на развитие бизнеса

В Югре стартовал проект «Мама – предприниматель», заявки принимаются до 14 августа на сайте. К участию приглашаются инициативные, активные и талантливые женщины, имеющие несовершеннолетних детей, находящиеся в декретном отпуске, в том числе состоящие на учете в службе занятости.

Девушки пройдут бесплатное пятидневное очное обучение в Сургуте от лучших спикеров бизнес-образования, пообщаются с единомышленниками, обменяются опытом и идеями, после чего смогут принять участие в конкурсе бизнес-проектов. Лучший идея получит грант от компании Amway в размере 100 тысяч рублей на развитие своего концепта.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (346 7) 33-31-43.