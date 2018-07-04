​Федерация автовладельцев России: 76 процентов АЗС недоливают топливо при заправках

Федерация автовладельцев России (ФАР) провела исследование и выяснила, что 76 процентов заправок в России недоливают бензин.

Мониторинг был проведен на 34 АЗС в 13 регионах России. ФАР отслеживали расхождение между оплаченным и фактически полученным топливом. В случае если расхождение составляло более 1 процента, то такая АЗС заносилась в список тех, что недоливают топливо.

По данным федерации, в среднем на заправках недоливают 5 процентов оплаченного бензина; максимальный недолив — 19 процентов — был замечен на одной из АЗС федеральных и региональных сетей.