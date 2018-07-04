В Югре потушили шесть лесных пожаров за сутки

За сутки в Югре потушили шесть лесных пожаров, в том числе и крупное возгорание в Советском районе, где огонь распространился на 400 гектаров тайги.

В четырёх случай причиной пожара стали сухи грозы, в остальных двух пожар начался по вине человека.

Сейчас по данным Базы авиационной и наземной охраны лесов, в Югре горит тайга в Нижневартовском районе. Ситуацию усугубляет сильный порывистый ветер, который достигает 10 м/с.

Все пожары находятся под контролем и не представляют угрозы для населенных пунктов.