В этом году в Лянторе появится набережная. На проект выделено более 40 миллионов рублей 

В этом году в Лянторе будет отстроена освещенная набережная с беговыми и велосипедными дорожками и комфортабельной зоной отдыха. Позже появятся спортивные и детские площадки, малые архитектурные формы. Также в планах создать выход к воде.

Строительство объекта обойдется бюджету района и округа в более чем 40 миллионов рублей.

Набережная облагородит и благоустроит самый большой населенный пункт Сургутского района,

- заявил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

Проект по обустройству набережной реки Пим стартовал почти год назад. Администрация города вышла с предложением об обустройстве городских территорий для активного отдыха молодежи к школьникам и студентам. В обсуждениях приняли участие все желающие жители города. «Одна из целей создания набережной – привлечь молодых ребят к занятиям спортом», - отмечает глава Лянтора Сергей Махиня.

Подрядной организацией для работ по благоустройству набережной была выбрана строительная компания «Ударник». Сейчас команда работает над планировкой и активной подготовкой к строительству. «Через две недели мы перейдем к укладке кабелей для освещения и тротуарной плитки», - рассказал главный инженер компании Артем Кривченков.