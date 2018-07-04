На югорчанках с двумя детьми никак не скажется увеличение пенсионного возраста

Повышению пенсионного возраста не скажется на рынке труда Югры. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора департамента труда и занятости населения округа Валерий Беспояско на пресс-конференции в Ханты-Мансийске, посвящённой российской пенсионной реформе.

«Сегодня в Югре количество безработных насчитывает менее 4 тысяч человек. По сравнению с прошлым годом, это число снизилось на 500 человек» - отметил он.

Управляющая отделением Пенсионного фонда по Югре Татьяна Зайцева, напомнила, что возраст выхода на пенсию для мужчин будет 65 лет, а для женщин – 63 года. На территориях, приравненных к условиям Крайнего Севера, право выхода на досрочную пенсию женщины будут иметь в 58 лет, а мужчины – в 60.

«Если у женщины два ребенка и более, у нее сохраняются прежние условия выхода на пенсию – в 50 лет. При этом у югорчанок должно быть в активе 20 лет трудового северного стажа и 20 лет страхового. Именно при таких условиях жительницы автономного округа и других северных регионов или местностей, приравненных к ним, могут выйти на пенсию в 50 лет», – сообщила Татьяна Зайцева.

Она подчеркнула, что более 30% населения страны – пенсионеры. На одного пенсионера приходится менее двух работающих человек.

«В такой ситуации невозможно обеспечить нормальный рост и размер пенсий. Учитывая этот факт и другие объективные причины, повышать пенсионный возраст в России все равно придется» – сообщила Татьяна Зайцева.