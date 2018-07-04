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Названы самые популярные приложения в Appstore за 10 лет

Компания App Annie провела исследование, на основании которого определила самые скачиваемые iOS-приложения, сообщает ФедералПресс.

Лидеры рейтинга – YouTube, Facebook Messenger и Facebook, которые заняли третье, второе и первое место, а самыми загружаемыми играми стали Candy Crush Saga, Subway Surfers и Fruit Ninja.

Больше всего денег пользователи потратили на Netflix, Spotify и Pandora Music.

Общее количество загрузок с 2010 по 2018 составило 170 миллиардов. На этом рынке Россия занимает пятое место.


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Сегодня в 16:21, просмотров: 94, комментариев: 0


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