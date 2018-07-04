Жители Сургутского района смогут сэкономить на ЖКУ

Администрация Сургутского района приняла решение о снижении тарифов на тепловую энергию для жителей поселений с наибольшей концентрацией ветхого и аварийного жилья. Данная мера вступила в силу с 1 июля 2018 года. «Впервые за всю историю муниципалитета тариф был снижен, а не вырос», - заявил глава Андрей Трубецкой.

Дополнительных средств из бюджета района не было выделено. Реализация происходит за счет субсидии, которую власти муниципалитета выделяют ежегодно на покрытие убытков унитарному предприятию «Территориально объединенное управление тепловодоснабжения и водоотведения № 1». Часть этой субсидии, а именно 10 миллионов рублей, обеспечит некоторую скидку при оплате счетов за ЖКУ.

Таким образом, плата для населения станет меньше на восемь процентов, а жители Белого Яра, Солнечного, Барсово, Сайгатина и ГПЗ будут вносить за тепловую энергию 2 450 рублей за гигакалорию. Стоит отметить, что в данных поселениях находится 70 процентов всего непригодного жилого фонда Сургутского района, который насчитывает около 470 тысяч квадратных метров.