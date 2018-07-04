В России будут защищать права клиентов микрофинансовых организаций

С 3 сентября 2018 года в России в силу вступает федеральный закон, которым устанавливается институт уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг, которые будут рассматривать споры между страховыми и микрофинансовыми организациями. Также они будут заниматься обращениями людей в отношении кредитных потребкооперативов, ломбардов и негосударственных пенсионных фондов.

Заявления будут рассматривать, если размер требования клиента о возврате денежных средств не выше 500 тысяч рублей, либо если требования основаны на нарушении страховщиком закона об ОСАГО. Если со дня, когда клиент узнал о нарушении своего права, прошло не более 3 лет, то его обращение также будет принято. Заявление можно подать в электронном виде или через МФЦ.

Если человек не получил ответ в течении 30 рабочих дней (15 дней для электронных обращений), то он сможет обратиться к финансовому уполномоченному. Институт финансового уполномоченного будет вводиться постепенно: в 2019 году - для страховых организаций, с 2020 года - для микрофинансовых организаций, а с 2021 года – для кредитных потребительских кооперативов, ломбардов, кредитных организаций, негосударственных пенсионных фондов