Россияне могут получить землю по программе «Ленинградский гектар»

Участниками программы «Ленинградский гектар» могут стать граждане старше 25 лет (частные лица, главы крестьянских фермерских хозяйств и юрлица).

На конкурсной основе россияне могут получить от одного до десяти гектаров земли в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском районах Ленинградской области.

Новоявленные землевладельцы могут претендовать на подъемные в размере три млн рублей. В течение двух лет хозяин обязан вложить эти деньги в обустройство участка, дома или развитие хозяйства. В противном случае их придется вернуть государству.

В дальнейшем арендатор сможет оформить участок в собственность, если на протяжении первых пяти лет земля использовалась по назначению, и если в течение 49 лет не была разделена.

Известно, что фонд перераспределения земли по региону составляет 258 тыс. га. При необходимости он может быть расширен.

В программе пока есть свои минусы. Например, отсутствие необходимой инфраструктуры и инженерных сетей на предлагаемых территориях.