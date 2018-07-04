Сургутский район может поддержать проект экстремальных сплавов по рекам Сибири

В прошлую субботу в Нефтеюганске на территории бывшего аэропорта закончилась бизнес-смена «Образ будущего предпринимателя – 2025». В форуме приняли участие 173 молодых жителя округа в возрасте от 16 до 21 года, которые в течение пяти дней учились работать в команде и создавать планы развития своего действующего и будущего бизнеса.

По результатам форума, победителем стала Aнна Голова из Мегиона, которая представила подробный проект организации экстремальных сплавов по сибирским рекам. Идея понравилась всем членам жюри, в том числе и главе Сургутского района Андрею Трубецкому, который даже вызвался оказать поддержку молодой предпринимательнице.

«Мне понравился этот проект, потому что в нем были конкретные цифры по выручке, прибыли, себестоимости и окупаемости. Это именно те показатели, по которым мы оцениваем все инвестиционные проекты в Сургутском районе. В этом году мы еще планируем оказать грантовую помощь нашим предпринимателям на один миллион рублей. Также сейчас мы реализовали систему патентов, а на 2019 год у нас уже есть концепция по поддержке бизнеса, которая может стать прорывной для округа», - рассказал Андрей Трубецкой журналистам.