​АО «Ханты-Мансийский НПФ» 23 года!

Благодаря доверию клиентов иподдержке партнёров наш фонд развивается и не стоит на месте.

Долгие годы работы в сфере пенсионного обеспечения сделали из нас сильного представителя на рынке пенсионных услуг.

Каждый клиент Ханты-Мансийского НПФ может уверенно смотреть в будущее, ведь команда профессионалов, объединенная общей целью, показывает достижение высоких результатов.

По итогам 2017 года Ханты-Мансийский НПФ занимает четвёртое место в федеральном рейтинге по выплатам пенсий и второе место по числу пенсионеров среди крупнейших российских НПФ. Кроме этого, мы входим в десятку лидеров по доходности пенсионных накоплений.

Ханты-Мансийский НПФ единственный фонд в Югре, который, совместно с Правительством округа, реализует программу дополнительного пенсионного обеспечения для работников бюджетной сферы.

Всё это позволило нам зарекомендовать себя, как стабильно развивающийся фонд, способный решать задачу повышения уровня пенсионного обеспечения россиян.

Сегодня Ханты-Мансийский НПФ – это фонд, проверенный временем. У нас сложилась своя история, которая была бы невозможна без людей, доверивших нам своё будущее.

От лица сотрудников Ханты-Мансийского НПФ, мы благодарим своих клиентов и партнеров за доверие и плодотворное сотрудничество.

Спасибо, что вы с нами!