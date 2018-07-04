Жить высоко – здорово

Вы знаете, что в Сургуте не строят здания выше 25 этажей? Зато, как здорово жить высоко! Виды с верхних этажей ЖК «Новые ключи» открываются потрясающие! Виден практически весь город! Если вы любите встречать рассветы и закаты, то квартиры в жилом комплексе «Новые ключи» - отличный вариант для вас! Соседство с современным парком делает покупку еще более привлекательной, ведь вас будет окружать свежий воздух. Дети могут спокойно играть на комфортной современной детской площадке.

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