Путин утвердил повышение госпошлины за выдачу загранпаспорта до пяти тысяч рублей

Президент РФ подписал закон о повышении госпошлины на выдачу загранпаспорта. Если раньше россияне могли оформить этот документ за 3,5 тысячи рублей, то теперь эта процедура обойдется в пять тысяч. Более того, законом повышается госпошлина на выдачу загранпаспорта для граждан младше 14 лет — с 1,5 тысяч рублей до 2.5 тысяч.

Более затратной в связи с принятым законом станет и жизнь автовладельцев. 1,5 тысячи рублей составит размер госпошлины за регистрацию транспортных средств или действий, связанных с выдачей свидетельства нового поколения.

Также отметим, что пошлина за выдачу водительского удостоверения нового поколения оценивается в три тысячи рублей.

Закон вступает в силу через месяц после официального опубликования.