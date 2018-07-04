Интернет - эквайринг от Сургутнефтегазбанка – ключ успеха вашего бизнеса

Сургутнефтегазбанк за последние два года значительно увеличил количество клиентов по интернет-эквайрингу. Сегодня в рамках интернет-эквайринга с СНГБ работают клиенты со всей России. В 2017 году количество активных клиентов приблизилось к 540 компаниям. В их число входят как начинающие предприниматели, так и компании международного масштаба. Общий оборот по данному направлению вырос в 1,6 раз и составил более 25 млрд. руб. в год.

«Сургутнефтегазбанк на протяжении многих лет является лидером по предоставлению современных продуктов и услуг для юридических лиц на территории Западной Сибири, одним из которых является интернет-эквайринг – организация обслуживания банковских карт через Интернет на сайте торговой компании. Наше основное преимущество в сфере интернет-эквайринга – это собственный процессинговый центр, который позволяет нам оказывать услуги на самом высоком технологическом уровне. Доверив нам эквайринг, клиент получает не только полноценное и качественное техническое обслуживание терминалов, но и оперативное финансовое сопровождение сделок», - отметила по этому поводу заместитель директора корпоративного бизнеса - начальник управления обслуживания корпоративных клиентов Татьяна Соломенникова.

Преимущества интернет - эквайринга в СНГБ:

Бесплатная установка и подключение электронного терминала для обслуживания держателей банковских карт международных платежных систем Visa International, MasterCard и МИР.

Высокая скорость проведения расчетов.

Индивидуальные тарифные ставки.

Бесплатное обучение персонала.

Своевременная техническая поддержка. Наличие собственного процессингового центра, расположенного в городе Сургуте, позволяет банку обеспечивать постоянный мониторинг работоспособности электронных терминалов.

Гарантированная безопасность платежей.

Техническая поддержка 7 дней в неделю, 365 дней в году.

Персональный менеджер.

Подробную информацию об услуге интернет - эквайринг можно получить на сайте банка www.sngb.ru, а также по телефонам: 39-84-95, 39-90-24.

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