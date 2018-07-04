​«Газпром переработка» уже в третий раз пытается продать огромный офис в Сургуте

Компания «Газпром переработка» намерена в очередной раз выставить на аукцион 18-этажное административное здание в г. Сургуте.

Начальная цена составит 1,41 млрд рублей. При этом также предусматривается понижение стоимости до 1,2 миллиарда. Аукцион запланирован на 17 августа.

Напомним, что впервые здание площадью 25 тыс. кв.м., находящееся на проспекте Ленина возле главного офиса «Газпром трансгаз Сургута», продавалось с начальной ценой почти в 2 млрд рублей в начале 2018 года. Следующий аукцион состоялся 2 апреля – недостроенный офис компании в центре города вновь был выставлен на продажу.