В Сургуте пройдет День фонда капремонта

В Сургуте 17 июля состоится «День фонда капремонта», который планирует провести Югорский фонд. Жители города смогут прийти по адресам пр. Первопроходцев, д. 2 и ул. Грибоедова, д. 3 с 14:00 до 18:00 и встретиться с представителями фонда, чтобы получить информацию о состоянии лицевого счета, о последних новшествах в работе системы капитального ремонта, и о ходе выполненных работ.