Чаще всего клещи нападают на югорчан на дачах

На 24 июня этого года в Югре клещами были укушены 2393 человек, из них 325 детей, в том числе 116 случаев завозных.

Большая часть людей (33 процента), подверглись нападению кровососов на дачных и садовых участках и в лесу (27 процентов).

Чаще всего клещи нападают на жителей Ханты–Мансийска (482 случая), Нефтеюганска (292 сл.) и Пыть-Яха (252 сл.). В Сургуте зарегистрировано 129 случаев, а в Сургутском районе — 47.

Из 279 клещей, снятых с людей, положительными на вирусный энцефалит были двое, иксодовый боррелиоз — 65, моноцитарный эрлихоз — 14 и гранулоцитарный анаплазмоз — ни одного.