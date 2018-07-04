Депутаты предложили сажать педофилов пожизненно

Группа депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект о ужесточении наказания для педофилов.

Авторы документа считают, что таким преступникам необходимо назначать пожизненные сроки. А также приостанавливать сроки давности за преступления сексуального характера в отношении детей. Отягчающими вину будут служить факты преступлений сексуального характера, если оно совершается лицами, совместно проживающими с детьми и подростками.

Напомним, что на данный момент пожизненные сроки возможны лишь при рецидиве случаев изнасилования детей, которые не достигли четырнадцатилетнего возраста.