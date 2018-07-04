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«МегаФон» представляет «Цифровой подбор линейного персонала» – первое решение платформы «Цифровой HR»

«МегаФон» первым среди операторов связи запустил услугу по поиску персонала массовых позиций - «Цифровой подбор линейного персонала».Возможности автоматизации и инфраструктура «МегаФона» позволяют заполнять открытые вакансии в любом регионе России в кратчайшие сроки от 3х дней. Заказчик контролирует процесс в удобном Личном кабинете. В основе услуги – специализированная платформа технологического партнёра «МегаФона» - компании Skillaz. Подбор осуществляется специалистами «Пикта» - Общего центра обслуживания «МегаФона».

Какие бы амбициозные бизнес-цели ни стояли перед компанией, их достижение невозможно без людей. Одна из важных задач HR-подразделений - снижение оттока и поддержание укомплектованности штата. Например, HR-специалисты «МегаФона» каждый год принимают около 4000 молодых специалистов, начинающих свою карьеру в группе компаний. Автоматизация процесса помогла существенно ускорить комплектование штата и поддержание численности в центрах обслуживания клиентов. До внедрения цифрового подбора в некоторых подразделениях порядка 20-30% позиций оставались не занятыми. Компания несла существенные затраты на постоянное привлечение персонала. Применение цифровых инструментов и профилей «идеального» сотрудника, построенных на основе больших данных, помогло достичь укомплектованности в 98%. Затраты на подбор и адаптацию персонала сократились, а в ряде регионов поиск сотрудников был приостановлен, так как штат был полностью набран.

«Внедрив цифровой процесс массового подбора сотрудников в компаниях группы, мы предлагаем готовое решение для корпоративных клиентов. С его помощью мы можем обеспечить ключевые требования заказчиков к подбору – скорость, полное соответствие кандидатов требованиям и оптимальную стоимость. Мы видим, что это решение востребовано на рынке. Кроме того, «Цифровой подбор линейного персонала» - это только первый шаг в построении интегрированной модульной платформы H2R-сервисов (Hire-to-Retire), охватывающей все этапы от найма до увольнения»,- отмечает Любовь Стрелкина, директор Общего центра обслуживания «Пикта».

Работа начинается ссоставления плана. Для этого используются данные клиента и собственная статистика отбора кандидатов от этапа к этапу. Заказчик может отслеживать прогресс подбора и работать с кандидатами в Личном кабинете услуги, например, просматривать резюме приглашенных на собеседование кандидатов, согласовывать тех, кто успешно прошел необходимые этапы при приеме на работу - интервью, тестирование, медосмотр или согласование службой безопасности. В Личном кабинете доступна аналитика о времени прохождения кандидатом каждого этапа в онлайн-режиме или за определенный период. Клиент сможет оценить соответствие фактических показателей подбора намеченным целям, оперативно создать и отправить новые заявки на подбор.

«Наши клиенты решают такие же, как и мы, задачи развития бизнеса и повышения рентабельности, а значит экспертиза и опыт автоматизации операционных процессов внутри «МегаФона» помогут им изменить консервативный подход к ежедневным бизнес-задачам, таким как правовая деятельность, кадровое администрирование, документооборот. Наши цифровые компетенции позволяют создавать новые решения за рамками традиционного телекома. К примеру, мы уже успешно запустили ряд LegalTech-решений, первыми на рынке внедрили «Мобильную электронную подпись», предложили инструмент для эффективной рекламы - «МегаФон.Таргет». «МегаФону» уже доверяет каждая третья компания. Предлагая удобные и полезные решения, мы стремимся, чтобы клиенты оставались с нами дольше, открывая и используя все больше возможностей вместе с «МегаФоном». Мы видим высокий потенциал рынка HR-tech и рассчитываем занять ключевые позиции и долю в этом сегменте - не менее 10% к 2022 году», - подчеркнула Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона».

Узнать подробнее о решении можно здесь.


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Сегодня в 09:44, просмотров: 146, комментариев: 0


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