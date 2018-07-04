Кто сыграет в четвертьфинале ЧМ-2018?

После сегодняшнего матча Колумбия – Англия (1:1, 3:4 пен.) Определились все участники четвертьфинальных матчей ЧМ-2018 в России. Напоминаем, на этой стадии между собой сыграют восемь команд.

Первая игра четвертьфинала будет сыграна 6 июля в 17:00 мск в Нижнем Новгороде между сборными Францией и Аргентиной. В тот же день, в 21:00 мск, Бразилия и Бельгия на «Казань Арене» выяснят, кто из них пройдет в полуфинал. В субботу, 7 июля, первыми сыграют Швеция и Англия в Самаре в 17:00 мск. Ну и наконец, в 21:00 мск, в Сочи на стадионе «Фишт» победителя выявят сборные России и Хорватии.