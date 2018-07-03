Госдума запустила процесс повышения НДС

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС. С 1 января 2019 года ставка налога вырастет с 18 до 20 процентов, сообщает Lenta.ru.

«Решение по НДС — это взвешенное решение, которое позволяет получить дополнительные ресурсы на выполнение задач, поставленных президентом», — объявил председатель бюджетного комитета Андрей Макаров. Он также добавил, что встречался c руководителями ведущих бизнес-объединений. «И все они заявили, что понимают, что эти два процента являются по существу вкладом бизнеса в развитие страны», — заверил Макаров.

Как писал Forbes, наибольшую выгоду от повышения НДС получат компании, работающие на подряде у государственных структур. У фирм, зависящих от реального спроса, выручка снизится.

Повышение НДС, по данным «Ведомостей», принесет бюджету около двух триллионов рублей в течение шести лет. Деньги пойдут на выполнение нового «майского указа» Владимира Путина.