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Минздрав предлагает ввести экологический сбор на сигареты

Минздрав снова продвигает идею введения в России экологического сбора на сигареты. Ведомство отправило письмо в Минприроды России, где поясняется, что выбрасываемые окурки от сигарет наносят вред природе, а также то, что они токсичны, сообщает «ТАСС». Кроме того Минздрав отмечает, что процесс курения вызывает лесные пожары.

По расчетам ведомства, доведение акцизов до европейского уровня, может принести до восьмисот миллиардов рублей поступлений в бюджет, передает «Коммерсант». Однако определенного предложения по налоговой ставке в письме не содержится.


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Сегодня в 20:10, просмотров: 2, комментариев: 0


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