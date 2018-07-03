​Более 30 процентов молодых россиян хотят уехать из России

Число россиян в возрасте от 18 до 24 лет, заявивших о желании эмигрировать из страны, составляет 31 процент на 2018 год. Такие данные сообщает ВЦИОМ.

За пять лет доля молодых россиян, желающих покинуть Россию, достигла максимума.

Среди стран, куда хочет переехать молодежь, фаворитом является Германия (16 процентов). Далее идут США, Испания, Канада и Италия.

Социологи отмечают, что большинство заявивших о желании эмигрировать, при этом не имеет никаких конкретных планов на свое дальнейшее проживание за границей.