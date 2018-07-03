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​Глава Сургутского района планирует бороться с коррупционерами с помощью детектора лжи

С коррупцией в Сургутском районе планируют бороться с помощью детектора лжи. Глава муниципалитета Андрей Трубецкой выдвинул смелое предложение – приобрести полиграф и устраивать проверки начальников департаментов, управлений и отделов администрации, а также руководителей муниципальных компаний.

Глава обращает внимание, что в правоохранительных органах такая система применяется многие годы, и, безусловно, приносит огромную пользу. Кроме того, глава района отмечает, что ему опасаться нечего, и он готов «пойти первым». «Все говорят, что коррупция – это бич, так давайте с ней бороться и выявлять ее действенными методами, а не формально. Спросим у сотрудников на полиграфе: воруют они или нет. Сам честно не скажет – машина покажет», - заявил Андрей Трубецкой.

На заседании думы муниципалитета осенью в случае, если депутаты одобрят предложение, в бюджете будет запланирована определенная сумма для покупки полиграфа. По словам главы, оборудование стоит около 300 – 400 тысяч рублей.

Отметим, ранее Андрей Трубецкой поднимал тему на личной странице в Facebook, где заявил: «Как эффективно бороться с коррупцией в частных случаях, относительно не порядочных служащих – вопрос сложный, но решаемый».


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Сегодня в 16:31, просмотров: 230, комментариев: 2


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Комментарии:
Юный пенсионер
не нравится
Сегодня в 17:58
Глава обращает внимание, что в правоохранительных органах такая система применяется многие годы, и, безусловно, приносит огромную пользу. (с) Серьёзно?))
Аванес
не нравится
Сегодня в 19:47
Маразм крепчает

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