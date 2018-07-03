В Югре стартовала акция по обмену книгами – «Буккроссинг»

В Государственной библиотеке Югры стартовала акция по обмену книгами «Буккроссинг».

Книги участвующие в программе размещены на специальной полке и любой желающий может взять одну из них, но при условии, что поставит на ее место любую другую. При этом организаторы отмечают: важно, чтобы книга и дальше пошла по рукам, а не задерживалась у кого-то одного.

По словам библиотекарей, в «Буккроссинге» участвуют миллионы книг самых разных жанров – это детская литература, классика, словари, учебники и журналы и многое другое.