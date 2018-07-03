​Отличное время для покупки квартиры!

Повышение НДС закономерно приведет к повышению цен на недвижимость. Если вы ранее еще задумывались над покупкой квартиры, то сейчас настало время покупать! Сегодня жилой комплекс «Новые ключи» предлагает к продаже квартиры в доме №3 со сроком сдачи – 3 квартал 2019 года! Комфортная квартира в современном жилом комплексе в соседстве с благоустроенным парком – это реально! Рядом находится основная инфраструктура города! На машине от аэропорта можно добраться всего за 13 минут.

Время приобретать квартиры по привлекательным ценам!