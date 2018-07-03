В России исчезнут плацкартные вагоны

С 2025 года РЖД перестанет закупать плацкартные вагоны, им на смену придут одноэтажные вагоны нового типа, сообщает Lenta.ru.

Ожидается, что образцы новых вагонов появятся в распоряжении Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД) уже в следующем году. К середине 2019-го они должны пройти испытания и получить сертификат для использования на железных дорогах.

Вагон разрабатывает компания «Трансмашхолдинг». Он будет выполнен в виде двухвагонного сцепа с герметизированным переходом. В вагонах нового типа появятся сервисные зоны с вендинговыми аппаратами, места для перевозки багажа, а также душевые кабины.

Имеющиеся плацкартные вагоны старше 12,5 лет модернизируют, обновив в них оборудование и интерьер. По-новому будут выглядеть и двухэтажные купейные вагоны нового типа, разделенные на три класса обслуживания. В частности, в вагонах улучшится вибро- и звукоизоляция, а ширина спальной полки увеличится на 10 и 20 сантиметров в зависимости от класса.