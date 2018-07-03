​Теперь пьяных водителей смогут лишать прав и по анализу количества спирта в крови

С сегодняшнего дня вступили в силу поправки МВД, которые позволят привлекать к административной или уголовной ответственности пьяных водителей по анализу крови (если в ней будет обнаружено более 0,3 грамма спирта на литр).

Изменения помогут избавиться от лазейки в законе, ведь ранее ответственность за пьяное вождение была предусмотрена лишь за содержание спирта в выдыхаемом воздухе.

Но бывают случаи, когда контрольный выдох водитель просто не может сделать. Например, когда он травмирован в ДТП, без сознания или просто очень сильно пьян.

Отметим, что документ был внесен в Госдуму почти год назад. Президент подписал документ 3 апреля, в силу они вступили через 90 дней.