​Любитель ставок проиграл почти два миллиона рублей после матча Россия-Испания

Российские букмекеры получили сверхприбыль после матча Россия-Испания, прошедшего в воскресенье. 80 процентов болельщиков до начала матча ставили на Испанию. Однако ближе к окончанию игры надежда на российскую команду стала выше, и ставки распределились пополам, сообщает The Bell со ссылкой на замгендиректора одной из крупнейших контор «Лига ставок» Александра Егорова. В ничью не верил практически никто.

Те, кто верили в победу нашей сборной, могли неплохо заработать. Ставки на Россию, принимались с коэффициентом 4, то есть выигрыш, например, с 1000 рублей составил 4000. Крупнейшая потеря на ставках с этого матча составила 1,85 млн рублей, клиент рассчитывал, что Испания победит в основное время.

При этом самый крупный зафиксированный выигрыш составил 1,39 миллионов рублей. Болельщик поставил 1,18 миллионов рублей на то, что Испания забьет минимум один гол, и заработал 210 тысяч рублей.