На реконструкцию водоочистных сооружений в Русскинской выделят 116 миллионов рублей

Первый этап реконструкции водоочистных сооружений (ВОС) в Русскинской закончится в 2021 году. Об этом журналистам рассказал заместитель главы Сургутского района Максим Нигматуллин в ходе рабочей поездки по муниципалитетам.

Напомним, что ВОС в деревне были построены в 90-х годах, с тех пор ничего кроме поддерживающих работ тут не проводилось. И хотя сейчас инженерные сети соответствует всем нормам и обеспечивает жителей качественной водой, администрация района понимает, что в ближайшие годы проблема может обостриться.

Поэтому чиновники уже начали предварительную работу в этом направлении: «Для реконструкции объекта уже готовы проектно-изыскательные документы, по которым получено положительное заключение государственной экспертизы», — рассказал siapress.ru Максим Нигматуллин.

Реконструкция ВОС в Русскинской по оценке 2016 года может составить почти 116 миллионов рублей.

Второй этап строительных работ завершится в 2030 году. Как отмечают эксперты, общая производительность ВОС в итоге составит 800 метров кубических в сутки.