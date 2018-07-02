​Минтранс поддержал идею Сургутской ТПП сократить число статей, из-за которых водители не смогут работать в такси

Министерство транспорта России выступило с инициативой запретить водителям, имеющим судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, работать в сфере пассажирских перевозок. Законопроект включил все составы преступлений, в число которых входят, незаконная рубка зеленых насаждений, фиктивное банкротство, незаконное предпринимательство и прочие.

Сургутская ТПП предложила сократить число статей, из-за которых водители не смогут работать в такси и общественном транспорте. Минтранс поддержал эту идею, в доработанной версии документа появились уточнения. Теперь ограничение коснется судимых за тяжкие и особо тяжкие преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, общественной безопасности, здоровья населения и общественной нравственности, безопасности движения и эксплуатации транспорта, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества.

Законопроект в уточненной редакции получил положительное заключение Минэкономразвития.